Французский профессор: Ющенко был отравлен

Французский профессор Жан-Илер Сора, который лечит украинского президента с 2004 года, рассказывает о "поражающей выдержке" и "невероятной храбрости" своего пациента. Украинский президент, столкнувшийся со сложной политической ситуацией, надеялся по крайней мере покончить с плохими слухами, ставящие под сомнение научный факт отравления диоксином, котороев 2004 году могло быть для него фатальным. Виктор Ющенко снова испытал нападки внутри страны по этому поводу и решил ввести в борьбу профессора Жана-Илера Сора, лечившего его последние три года.

В Женеве французский дерматолог с международным реноме, живущий в Швейцарии, представил медицинское досье своего известного пациента.

Идет речь не столько о представлении достаточно необычного клинического случая, сколько о том, чтобы "расставить все по своим местам, в то время, когда в Украине началась политическая кампания", - отметил доктор Сора в телефонной беседе в среду.

Полемика и до сих пор не стихает со времен внезапного ухудшения здоровья Виктора Ющенко во время президентской кампании осенью в 2004 году.

Последнее нападки прозвучали 4 июня со стороны одного из прежних руководителей его предвыборного штаба, на которого он очень рассердился.

"Это было обычное пищевое отравление", - заявил депутат Давид Жвания.

Он прибавил, что "все медицинские анализы являются полностью сфальсифицированными".

Он также отметил, что идея представить это дело как отравление принадлежит к предвыборному штабу Виктора Ющенко, который был тогда оппозиционным кандидатом в президенты Украины.

Другими распространенными слухами в Киеве является "версия, согласно которой болезнь была спровоцирована инфекцией, занесенной во время косметической операции", - добавляет профессор Сора.

В декабре в 2004 году главный врач венской клиники "Rudolfinerhaus", где лечился кандидат Ющенко, заявил, что "нет никаких сомнений в отравлении диоксином".

Впоследствии, несколько европейских лабораторий, на запрос украинской прокуратуры, представили результаты обследований, которые свидетельствуют о наличии в теле Виктора Ющенко дозы диоксина, что "в 10 000 раз превышала допустимую норму", - отметил Жана-Илер Сора.

"Это чистый диоксин, который легко найти во многих лабораториях, и это исключает любую возможность случайного отравления", - добавляет врач.

Украинский президент, по его словам, стал жертвой "попытки уничтожения" во время ужина с руководством Службы безопасности Украины 5 сентября 2004 года.

Следствие прошло через руки трех генеральных прокуроров. Результатов до сих пор нет.

Последние обвинения призваны, возможно, ослабить позиции президента, который после своей многообещающей победы во время " революции" 2004-2005 годов, быстро соскальзывает в недра непопулярности.

Эти слухи напоминают президенту кошмар физических страданий. "Он прошел через моменты, которые требовали поразительной выдержки", - свидетельствует профессор Сора. Президент уже перенес двадцать пять пятичасовых операций для обезвреживания диоксина, удаления фурункулов, которые покрывали его тело. "Он продемонстрировал невероятную прочность", - добавляет он.

Огромная доза диоксина, введенная без его ведома в его организм с едой или с напитком, вызывала эффект "разрушительного действия на весь организм в следующие несколько часов".

Была повреждена печенка, желудок, поджелудочная железа, а в дальнейшем и кожа. "Никто такого никогда не видел, и диоксин был обнаружен достаточно поздно, поскольку такой тип яда не приходит сразу на ум", - объясняет профессор. "Я очень боялся за его жизнь", повторяет он. "Впоследствии, организм постепенно приспособился к яду и ему даже удается его . Медицинское открытие!" Благодаря лечению, 90% диоксина было выведено из организма. "Он вылечился", - отмечает профессор Сора. Отныне пациент Ющенко стал объектом публикаций в научных изданиях. Но все еще остается объектом небрезгливых нападений на украинской политической сцене.

times.ua