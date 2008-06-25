Почему бюджет-2008 может остаться без расходов на здравоохранение?

Сегодня, 25 июня, в 14.30 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, тема брифинга: Почему бюджет 2008 года может не иметь расходов на здравоохранение?

Прямую трансляцию брифинга будет осуществлять «5 канал».

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