Нанопластырь может стать альтернативой инъекциям

Австралийские ученые разработали пластырь с нановыступами, который может стать альтернативой инъекциям для введения даже крупных молекул, таких как антигены в составе вакцин, сообщает Daily Mail.

Пластырь диаметром около двух сантиметров, разработанный учеными из австралийского Университета Квинсленда, достаточно наклеить на несколько минут, чтобы препарат проник сквозь кожу. Принцип его действия заключается в том, что молекулы вакцины покрывают поверхность наночастиц, расположенных на липкой стороне пластыря и способных преодолевать защитный слой кожи.

В эксперименте на животных пластырь с вакциной оказался даже эффективнее инъекции. По словам руководителя разработки профессора Марка Кендалла (Mark Kendall), это может объясняться тем, что вакцина, введенная с помощью пластыря, проникает непосредственно под поверхность кожи, где находится множество иммунных клеток, и вызывает более сильный иммунный ответ.

Кроме того, вакцина в форме пластыря выгодно отличается тем, что ее может применить сам пациент, она не нуждается в заморозке, при необходимости может быть отправлена обычным письмом, а также исключает опасность инфицирования при инъекции.

Для появления нанопластыря на фармацевтическом рынке необходимо провести исследования эффективности и безопасности на людях. Предполагается, что нанопластырь будет эффективно использоваться для вакцинации против гриппа и для борьбы с эпидемиями в странах третьего мира.

medportal.ru