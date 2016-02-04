Новая процедура закупки лекарств существенно экономит бюджетные средства - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец.

По его данным, в 2015 году Минздрав передал для закупки лекарств через международные организации 2,197 млрд грн, то есть 60% бюджета национальных закупок лекарственных препаратов.

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"В процессе тендера (по закупке противотуберкулезных препаратов - УНИАН) удалось сэкономить более 30% средств по сравнению с 2014 годом, несмотря на инфляцию и падение экономики. В прошлом году на эти препараты потратили 7,5 млн долл., хотя выделили 9 млн. А в 2014 году на то же количество препаратов нужно было бы потратить 12 млн долл. Кроме того, уже в текущем году удалось закупить 4 наименования противотуберкулезных лекарств, которые ранее в Минздраве не покупали, несмотря на потребность в них", - сказал Перегинец.

Также он добавил, что для борьбы с онкологическими заболеваниями детей и взрослых в этом году будет закуплено 30 наименований препаратов по цене ниже на 60% по сравнению с ценами 2014 года.

Заместитель министра отметил, что по линии детского фонда ООН в текущем месяце будут закуплены вакцины против кори, краснухи, паротита, дифтерии и столбняка.

Что касается лекарств для ВИЧ-инфицированных, то 25% лекарств по линии ЮНИСЕФ будут доставлены до конца марта, и пациенты не будут прерывать прием антиретровирусных препаратов, заверил чиновник.

"В 2016 году уже 100% лекарств на сумму около 4 млрд грн будет закуплено через международные организации", - подытожил Перегинец.