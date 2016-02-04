Из-за гриппа в стране не работают около 9 тысяч учебных заведений – СЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главного государственного санитарного врача Украины Святослав Протас во время брифинга на тему: "Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ: оперативная информация".

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«До сих пор приостановлен учебный процесс в 9 тыс. учебных заведений по всей стране», - сказал он.

По словам Протаса, на сегодняшний день возобновлены занятия в более чем 4,5 тыс. учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерли уже 192 человека, в том числе трое детей в возрасте до 17 лет и одна беременная женщина.