Жители "серой зоны" получат помощь от штаба Ахметова

Как сообщила координатор Штаба Римма Филь, в течение месяца волонтеры посетят более 50 населенных пунктов в 6 районах области. Также бригады доставят помощь переселенцам в Мариуполе, Славянске и Курахово. В Славянск мобильная бригада выехала сегодня утром и планирует выдать 1 тыс. наборов. В Мариуполе выдача начнется 9 февраля.

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«В этом году, как и в прошлом, Штаб Рината Ахметова сделал фокус на доставку помощи в «серую зону» мобильными бригадами, куда не приезжают волонтеры других гуманитарных миссий. Мы расширяем географию нашей работы, чтобы оказать помощь абсолютно всем, кто в ней нуждается. Мобильные бригады Штаба – это возможность быстро и качественно доставить помощь, а также гибко реагировать на потребности людей в самых маленьких и отдаленных селах и поселках. За все время работы «мобильных» волонтеров продуктовые наборы в глубинке получили более 88 тысяч человек», – сказала Римма Филь.

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Также подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба 0800 509 001.