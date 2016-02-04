Определена процедура установления факта рождения или смерти на оккупированной территории
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированной территории Украины (№ 3171).
ВР определила процедуру установления факта рождения или смерти на временно оккупированной территории / Фото: polradio.pl
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 249 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.
Закон необходим для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом.
Гражданский процессуальный кодекс закон дополнен статьей 257-1 "Особенности производства по делам об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины".
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Согласно ей, заявление об установлении факта рождения лица на временно оккупированной территории Украины, определенной ВР, может быть подано родителями, родственниками, их представителями или другими законными представителями ребенка в любой суд за пределами такой территории Украины независимо от места проживания заявителя.
Заявление о смерти может быть подано родственниками умершего или их представителями в суд за пределами такой территории Украины.
Дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины, определенной ВР, рассматриваются безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд.
Принятое судом решение в таких делах подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в общем порядке, установленном ГПК. Обжалование решения не останавливает его выполнения.
Копия судебного решения выдается лицам, участвовавшим в деле, немедленно после объявления такого решения или безотлагательно направляется судом в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту принятия решения для государственной регистрации рождения или смерти лица.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.