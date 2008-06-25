Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» поможет львовским детям, чьи родители погибли во время урагана

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» поможет всем несовершеннолетним детям, чьи родители погибли во время стихийного бедствия во Львове и Львовской области в понедельник 23 июня.

Размер выплат составит по 50 тыс. грн. на каждого ребенка, который в результате трагедии потерял одного из родителей. По информации на данный момент, в результате урагана погибло 5 лиц.

Дополнительные решения о предоставлении помощи пострадавшим и членам семей погибших при необходимости будут приниматься индивидуально, с учетом официальной информации и принципа социальной справедливости. Ради этого во Львове по инициативе Фонда будет создан штаб оперативного реагирования.