Неправительственные организации: В Украине преследуют наркозависимых

Институт открытого общества и Международный фонд «Возрождение» призывают украинскую власть включить предоставление правовой помощи людям, которые употребляют наркотики, в национальные стратегии профилактики и лечения ВИЧ/СПИД.

Об этом говорится в отчете упомянутых неправительственных организаций, который они представили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В отчете отмечается, что наличие правовой помощи наркозависимым в обществе – это чрезвычайно важный фактор системы общественного здоровья. «Отсутствие средств и политической воли финансировать такие услуги раскручивает маховик эпидемии ВИЧ/СПИД среди людей, которые употребляют инъекционные наркотики», – утверждается в документе.

«В Украине люди, страдаюющие зависимостью от наркотиков, не имеют доступа к признанным миром стратегиям лечения и профилактики ВИЧ/СПИД из-за отношения к ним со стороны правоохранительных органов, как к преступникам», - сказал директор программы «право и здравоохранение» Института открытого общества Джонатан КОЭН.

«Украина уже осуществила ряд важных шагов на пути к уменьшению вреда для здоровья от употребления наркотиков, но эти программы будут оставаться малоэффективными, пока мы не положим конец тем издевательствам и кошмарам, с которыми больные наркоманией люди сталкиваются в общении с представителями правоохранительных органов и медицинских заведений», – добавил он.

В свою очередь, директор программы «верховенство права» Института открытого общества Роман РОМАНОВ отметил, что украинские правозащитники «не видят со стороны государства действенных шагов на встречу в рамках решения отмеченной проблемы». «Преследование наркозависимых людей загоняет их в тупик. Из-за этого они боятся обращаться в медицинские заведения или правоохранительные органы, оказываются вне контроля и профессиональной помощи, что приводит к распространению эпидемии ВИЧ/СПИД и делает невозможной эффективную борьбу с ней», – подчеркнул Р.РОМАНОВ.