В 2008 году Полтавская область приобретет 20 машин скорой помощи

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь председателя Полтавской облгосадминистрации

Евгений ЛОПУШИНСКИЙ.

По его данным, в этом году за деньги спонсоров будет закуплено 20 машин скорой помощи, чтобы население своевременно получало помощь медиков.

«Как свидетельствует статистика, приблизительно две трети смертей на селе является преждевременными, поэтому Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил одну из социальных инициатив, какая призванная исправить ситуацию. И эта инициатива нашла поддержку в Полтавской области. Кстати, в прошлом году область приобрела 15 машин скорой помощи»,- отметил Е.ЛОПУШИНСКИЙ.

По его словам, серьезную поддержку получит в этом году и сельская медицина: в каждом селе с населением свыше 500 человек будет работать фельдшерско-акушерские пункты или же амбулатории семейной медицины.

Также Е.ЛОПУШИНСКИЙ сообщил, что глава Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ предложил начать реализовать акцию „Сдадим кровь - спасем жизнь”. В связи с тем, что на станции переливания крови катастрофически не хватает доноров, В.АСАДЧЕВ собственным примером решил привлечь внимание общественности к этой проблеме. Он вместе с работниками аппарата ОГА пообещал в ближайшие дни сдать кровь.