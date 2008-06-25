Опасность на пляже

Инфекции и паразиты охотятся на нас не только на суше, но и в воде . Вода — это настоящий зверинец, причем там попадаются такие экземпляры, о которых мы часто даже и не подозреваем.

В пресной воде нас могут атаковать невзрачные и почти незаметные существа — личинки церкарий. Эти создания похожи на белых червячков, их длина — всего около одного миллиметра. Но природа одарила этих паразитов ловким раздвоенным хвостиком, который дает им возможность активно двигаться и стремительно внедряться в нашу плоть. Личинки этих малосимпатичных «зверюшек» благоденствуют в водоемах, где обитают или зимуют водоплавающие птицы..

Церкариозный дерматит — еще его называют зудом пловцов или водяным зудом — паразитарное заболевание. Кожа поражается от внедрения в нее личинок (церкарий) при любом контакте с водой — причем не только при купании в озерах, прудах и речных заводях, но и при стирке и даже при хождении босиком по мокрой траве около водоемов, — предупреждает энтомолог Харьковского СЭС Софья Татаринова. — Это заболевание мало известно врачам-дерматологам, которые часто считают причиной дерматитов несуществующую «водную крапиву, «гнилую воду» или «гнилой ил».

Проявления церкариозного дерматита действительно очень смахивают на аллергию, но если симптомы возникли после купания — в первую очередь стоит заподозрить церкариоз. Любопытно, что границы пораженных участков кожи могут иметь четкую границу, строго соответствующую уровню погружения рук и ног в воду. А вот пальцы рук могут остаться непораженными, если человек двигается в воде, тем самым препятствуя присасыванию церкарий. Самая лакомая добыча для этих существ — неподвижно стоящий человек.

Сразу же после контакта с церкариями в местах их внедрения начинаются покалывание, жжение и зуд. Чаще всего наблюдаются отдельно расположенные плотные, иногда размером с горошину, отечные мучительно зудящие возвышения на коже, похожие на волдыри, которые появляются после ожога крапивы, — консультирует заведующая отделом медпаразитологии Харьковского СЭС Наталья Чегодайкина.

Но заболеваний может протекать и тяжелее: повышается температура до 380С, кружится голова, появляются бессонница и даже сухой кашель. Хворь может ограничиться одной неделей, а может и стать хронической.

Застраховаться от паразитов можно с помощью обычных репеллентов: как правило, они сделаны на масляной основе и покрывают кожу несмывающейся пленкой. После купания в водоемах Наталья Чегодайкина рекомендует принять душ и хорошенько растереться махровым полотенцем, чтобы стряхнуть с себя не успевших вцепиться паразитов.

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