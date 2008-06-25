На Кубе представили вакцину против рака легких

Первую в мире зарегистрированную терапевтическую вакцину против рака легких представили на Кубе исследователи Центра молекулярной иммунологии.

Как сообщила во вторник на пресс-конференции доктор Тания Кромбет, препарат прошел все необходимые клинические испытания и дал очень хорошие результаты.

Работы по созданию вакцины CIMAVAX-EGF велись в ЦМИ с 1992 года и лишь несколько дней назад препарат, созданный на основе двух видов протеина, получил на Кубе санитарный регистр, отметила Кромбет. По ее словам, лечение прошли уже более 400 пациентов, больных раком, и сейчас с новым препаратом работают 11 госпиталей в карибской стране.

Как показали исследования, после применения вакцины значительно улучшается самочувствие пациентов, они набирают в весе, у них прекращается одышка и исчезают другие симптомы, которые обычно наблюдаются у больных раком легких. Ранее кубинские специалисты использовали препарат на больных, которые уже прошли курс химио- и радиотерапии, а сейчас начали применять его без предварительного лечения другими методами.

По словам Кромбет, вакцина запатентована в нескольких странах мира, в некоторых из них сейчас осуществляется процесс регистрации препарата для его последующего применения. В свою очередь, Куба завершает подготовку к коммерческому использованию вакцины, однако пока не определена ее будущая цена.

itar-tass