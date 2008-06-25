В Донецкой области 10 тысяч зависимых от наркотиков и 90 тысяч - от алкоголя

В Донецкой области на сегодня около 10 тысяч людей, активно употребляющих наркотики, и около 90 тысяч человек, страдающих от алкогольной зависимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный врач Донецкого областного наркологического диспансера Игорь ЦЫБА.

По его словам, "в области последние годы эти цифры держатся приблизительно на одном уровне".

По количеству употребляющих наркотики Донецкий регион в числе первых пяти из всех областей Украины, отметил нарколог. По возрастной категории, люди, зависимые от наркотиков, разделяются следующим образом: за последний год старше 50 лет к нам не поступил ни один человек, старше 40 лет – 10% от общего количества лечившихся, и основная масса 80 – 90% - это люди до 30 лет.

И.ЦЫБА сказал, что "количество больничных коек никогда не хватает, чтобы госпитализировать одновременно всех наркозависимых, но мы в состоянии госпитализировать всех, кто к нам обращается". В Донецке насчитывается 205 коек, по области – около 450, констатировал он. Лечение наркозависимых состоит из трех этапов, подчеркнул нарколог, "в зависимости от того, что же превалирует у больного, - состояние зависимости, физические проблемы или психические, но принципиальный подход в лечении для всех видов наркотической зависимости один".

И.ЦЫБА акцентировал, что "период психологической адаптации для больного – это этап наиболее сложный, потому что когда человек вырывается из образа жизни наркомана и в дальнейшем, если он возвращается в ту же, для него привычную среду, как правило, неминуем взрыв". "То есть, помимо лечебного воздействия медикаментозного характера, необходимо переключение интересов человека. И без процесса психологической реабилитации результата не будет, через несколько месяцев человек может опять вернуться к наркотикам", - объяснил главврач.

"Нужно вырвать наркозависимого из привычного круга общения, и это может сделать либо его семья, либо квалифицированные психологи, которые смогут перенацелить его на другие задачи", - заключил И.ЦЫБА, добавив, что "конечно, лучше это делать под руководством грамотных, квалифицированных психологов".