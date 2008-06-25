В очереди... за печенью

В Украине пациенты со сложными формами гепатитов по полгода ожидают операций по трансплантации этого органа. Дожидаются не все. За последние годы умерли пять человек. Пересадку печени в Украине делают только в Киевском институте трансплантологии имени Шалимова. И только один хирург. Хотя таких операций могло бы быть намного больше. Ведь печень - единственный человеческий орган, который самостоятельно восстанавливается и растет. А пересадка может проходить без вреда здоровью донора. Но украинский закон разрешает быть донорами только родственникам. А что делать тем, у кого их нет?

Операция по пересадке печени. Донор в одной операционной, а реципиент - кому, собственно, пересаживают орган, - в другой. Врачи - люди суеверные. Пока не заработает новая печень, - никакой информации о пациенте.

Олег Котенко, врач-трансплантолог института трансплантологии и хирургии им.Шалимова:

"Прошу Бога о помощи, чтобы он помог сделать мне операцию, чтобы больные выздоравливали и выживали".

Он - единственный украинский хирург, который проводит трансплантацию печени. С момента первой в Украине операции прошло 7 лет. Не выжили 15 человек. Но спасены 45.

У Котенко были стажировки в Японии и в Америке. В США 5 тысяч трансплантаций в год. У нас только 15. Все пересадки от родственника к родственнику. От умершего человека - как это делают в большинстве стран - ни одной.

А вот, что будет завтра - врачи знают наверняка. Будет длинный, как здесь называют, лист ожидания. Сейчас в нем около 20 человек. Очередь на операции на полгода вперед. А сколько тех, кто не смог найти доноров: группа крови близких родственников просто не подходит.

Олег Котенко, врач-трансплантолог института трансплантологии и хирургии им.Шалимова:

"У нас в Украине похожая ситуация - как в Японии и Корее. Там общество не приемлет пересадки от трупов. Они усовершенствовали законы, и сейчас имеется возможность обмена донорами между семьями".

podrobnosti.ua