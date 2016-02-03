Красный Крест привлечет более $64 млн для помощи переселенцам и живущим в зоне АТО

В частности, пресс-служба сообщила со ссылкой на главу Миссии Комитета Красного Креста Алана Эшлиманна, что в 2016 году 13 тыс. внутренне перемещенных лиц ежемесячно будут получать по 500 грн помощи. Комитет также передаст в первом квартале текущего года реагенты для очистки воды водоканала в городе Попасная Луганской области и предоставит ремонтную технику.

Также в Минрегионе сообщили, что координировать проекты помощи территориям, пострадавшим от российской агрессии на Востоке Украины будет Государственное агентство по вопросам восстановления Донбасса. Оно будет координировать использования государственных субвенций, кредитных ресурсов, а также деятельности международных гуманитарных организаций.

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Справка УНИАН. Миссия Международного Комитета Красного Креста возобновила свою деятельность в Киеве в апреле 2014 году из-за оккупации Российской Федерацией АР Крым и агрессию в восточных областях.

В течение 2014-2015 годов Комитет потратил на проекты помощи в Украине почти 100 млн долл. В 2015 году Красный Крест направил более 15 тыс. тонн гуманитарной помощи гражданскому населению по обе стороны линии соприкосновения. Продовольственную помощь получили более 215 тыс. граждан Украины; непродовольственную гуманитарную помощь (теплая одежда, предметы гигиены, медикаменты, материалы для ремонта и т.п.) - более 220 тыс. человек.