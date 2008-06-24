Число аптек в Украине, после проведения лицензирования, снизится на треть

Об этом во время подписания Меморандума о присоединении к Правилам независимой промоции фармацевтическими компаниями лекарственных средств профессионалам здравоохранения сообщил журналистам президент ассоциации Фармацевтических производителей Украины Петр Багрий.

По словам П.Багрия, сегодня в Украине кроме лицензированных медицинских структур продажей лекарственных препаратов, в том числе и наркотических, занимаются сотни и тысячи субъектов предпринимательской деятельности, которые на отпуск лекарств не имеют никакого права. "По сути, они даже не являются аптечными учреждениями. Недобросовестные предприниматели просто вывешивают над своими торговыми точками вывески – "аптечный киоск", "аптека", по сути таковыми без лицензирования не являясь. На законных основаниях отпускать больным гражданам наркотические препараты сегодня в Украине имеют право лишь 800 аптек", - отметил П.Багрий.

www.rbc.ua