В Украине хватает запасов препаратов от гриппа - Квиташвили

В Украине сформирован достаточный запас препаратов от гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили на пресс-конференции в Черкассах.

По его словам, запасов препаратов «Тамифлю» и «Реленца», которые нужны стране, в соответствии с количеством людей с риском, достаточно. Если вдруг в какой-то из областей произойдет превышение количества больных гриппом, то министерство сможет помочь из центральных запасов лекарств.

Квиташвили также предостерег украинцев от покупки и самостоятельного приема «Тамифлю».

"Это очень серьезный препарат, который может назначить для лечения только врач, и только в первые 48 часов заболевания и под постоянным наблюдением. Он не предназначен для профилактики, и самостоятельно им лечиться опасно", - отметил министр. Он также добавил: "Этот препарат назначается только определенной категории людей со слабым иммунитетом, беременным, детям и людям с хроническими болезнями".

Читайте также"Тамифлю" нужно принимать исключительно под контролем врачей - МинздравКвиташвили также сообщил, что в Украине с самого начала сезона заболевания гриппом и ОРВИ (с октября 2015 года) этими болезнями переболели 3,2 млн человек.

Как отметил на пресс-конференции председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко, в области есть 90 упаковок «Тамифлю» и 480 упаковок «Реленца», что в настоящее время достаточно для лечения больных.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава Украины, с начала эпидемического сезона (28.09.2015 - 01.02.2016) в Украине зарегистрировано более 3,2 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 8,3% населения. В стране по состоянию на 2 февраля из-за гриппа умерли 176 человек.