Лучший лекарь - соль

Уже доказано, что соль, если ее употреблять в пределах разумного, не только не навредит, но и пойдет на пользу организму, обогатив его натрием, хлором, а также калием, магнием или йодом. Давайте поговорим о том, какие еще полезные свойства соли нужно знать. В известной песне поется: «Не сыпь мне соль на рану…». Оказывается, что соль на рану не только можно, но и нужно сыпать.

Еще в Древней Греции войны применяли соль, для лечения ран. Дело в том, что соль обладает отличными дезинфицирующими свойствами, поэтому ее применение способствовало быстрому заживлению ран. Горячий солевой раствор можно назвать по истине живой водой, которая излечивала даже глубокие ранения.

В настоящее время солевые ванны не теряют своей популярности и считаются эффективным средство лечения самых различных заболеваний кожи. Для лечения застарелых язв, воспалительных заболеваний, а также снятия отеков очень полезна ванная, приготовленная с добавлением половины килограмма поваренной или морской соли. Применяются солевые ванны и для подсушивания ран.

Флегматикам очень полезно натираться солью в саунах, а вот для меланхоликов подойдут горячие ванны с солью. Солевые ванны рекомендованы к применению и людям, страдающим варикозным расширением вен. Но, следует отметить, что при лечении этого заболевания температура воды не должна превышать двадцати пяти градусов.

Если вы страдаете заболеваниями верхних дыхательных путей, то вам пойдут на пользу солевые ингаляции. Медики так же утверждают, что отличным помощником является соль и при отравлении. Если у вас под рукой необходимых лекарств, то хотя бы просто пейте простую кипяченую воду с растворенной в ней солью.

Это средство является очень эффективным для лечения кишечных расстройств.

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