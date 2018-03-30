Интернациональная команда кардиохирургов возвращает к жизни маленьких харьковчан

На протяжении двух недель в рамках программы ”Украинская инициатива” (совместная акция Международного проекта ”Дети Чернобыля” и Фонда ”Сердце ребенка” (International Children’s Heart Foundation) американские специалисты предоставляли хирургическую и диагностическую помощь украинским детям с болезнями сердца.

Эти операции – результат совместных усилий Международного фонда «International Children`s Heart Foundation», областного отделения Красного Креста Украины, Института общей неотложной хирургии и благотворительного фонда Ю.Сапронова. Благодаря их помощи отделение смогло выжить.

Четыре года назад в отделении был только монитор двадцатилетней давности, устаревший морально и физически, и аппарат искусственного кровообращения шестидесятых годов. Денег на новое оборудование не было. Решался вопрос: закрыть отделение вообще или перепрофилировать.

В 2003-м за год в отделении хирургии оперировали 18 человек с врожденными патологиями, и взрослых и детей. За пять месяцев этого года – уже прооперировали 50 человек.

В основном, это воспитанники детских домов.

Уильям Новик, американский хирург высочайшего класса, один из руководителей международного фонда «International Children’s Heart Foundation», приехал в Харьков с интернациональной командой из 17 человек. Потом они едут в Одессу, Донецк, а осенью обещают вернуться в Харьков и прооперировать еще восемь-десять деток. Хирурги работают и с детьми, у которых одновременно и врожденный порок сердца, и синдром Дауна. В Харькове их бы просто не смогли прооперировать без помощи фонда «International Children`s Heart Foundation». У них есть опыт, которого пока не хватает нашим специалистам.

Того оборудования, которое есть в операционной достаточно для проведения даже таких сложных операций.

В отделениии есть аппарат для искусственной вентиляции легких (таких всего в Украине три штуки!) и ангиограф, теперь здесь можно делать и операции без разреза. Нужны только руки и опыт суперпрофессионалов.

Хирурги верят, что в Харькове будут делать самые сложные операции на сердце не хуже, чем в лучших клиниках Европы и Америки.