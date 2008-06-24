Диета для курильщиков

Как порой трудно отказаться от сигарет, но сделать это просто необходимо, ведь мы хотим не только красиво выглядеть, но и быть здоровыми. Как показали проведенные голландскими учеными исследования, помочь в этом не простом деле может определенный набор продуктов, некая своеобразная диета. Ведь каждый курильщик знает, что какие-то продукты улучшают вкус сигарет, а другие, наоборот, его портят.

Специалистами был проведен опрос среди курильщиков, которые и поведали о том, после потребления каких продуктов выкурить сигарету им значительно приятнее.

В результате выяснилось, что улучшают вкусовые качества табака мясо, кофе, алкоголь.

А вот в перечне продуктов, способных снизить их, отмечались расхождения, то есть ответы были не столь однозначными. Неудовлетворение было вызвано сигаретой в сочетании с напитками, не содержащими кофеин, например, вода или соки, овощами и фруктами, молочными продуктами.

Только те из курильщиков, которые отдавали предпочтение сигаретам с ментолом, не высказывали претензий к их вкусу, при сочетании их с какими-либо конкретными продуктами. На основании полученных результатов в ходе проведенного опроса, ученые сделали вывод о том, что следует разработать определенную диету для всех желающих расстаться с пагубной привычкой. Но, помимо этого, ученые собираются использовать в тех же целях и такое химическое соединение, как ацетат серебра, который способен существенно подпортить сигаретный вкус.

Конечно, это не означает, что предполагаемые меры способны сами по себе решить проблему курения, их следует обязательно принимать в сочетании с другими методами заместительной терапии. Но, диета в решении проблемы курения занимает не последнее место.

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