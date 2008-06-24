Белоснежная улыбка – это просто и дешево

Состояние наших зубов зависит от многих факторов: от питания, состояния пищеварительной системы организма, от ухода за полостью рта и т.д. Но так хочется, чтобы улыбка была белоснежной, как у звезд в глянцевых журналах.

Ниже речь пойдет о том, как можно отбелить свои зубы.

Давно известен такой простой способ: На зубную щетку нужно нанести небольшое количество пищевой соды и капнуть несколько капель лимонного сока.

Этой смесью нужно вычистить зубы. Не менее известен и другой способ, а именно «протирание» зубов клубникой. Клубника обладает достаточно сильным отбеливающим эффектом, поэтому с ее помощью можно добиться неплохих результатов.

Увы, но в погоне за белыми зубами, мы редко обращаем внимание, на зубной порошок. Оказывается, что зубной порошок является эффективным способом отбеливания зубов. Конечно, не стоит думать, что улыбка станет такой же белой, как на страницах модных журналов. Дело в том, что добиться такой белизны зубов просто нереально, в том числе и при использовании дорогостоящий процедур по отбеливанию зубов. Два раза в неделю чистите зубу зубным порошком, вместо зубной пасты. Уже через месяц такой чистки вы заметите результат. Но не стоит применять порошок чаще, так как можно повредить эмаль зубов. Маленькой баночки зубного порошка хватает примерно на три месяца использования, при этом, цена это средства лично гигиены – от пятнадцати рублей.

www.gen.su