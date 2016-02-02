На лечении в учреждениях Минобороны находятся 96 раненых участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"Сейчас на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 96 военнослужащих ВСУ, раненых в ходе АТО", - сказала она.

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По словам Гаврилюк, 18 раненных украинских военнослужащих проходят лечение за границей, в частности, 13 - в Германии, 4 - в США и один - в Польше.

Также 79 военнослужащих ВСУ проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

Всего на данный момент, подчеркнула Гаврилюк, реабилитационное лечение прошли около 1950 участников АТО.

Кроме того, она рассказала, что за прошедшую неделю специалисты военно-медицинской и санитарно-эпидемиологической служб Минобороны проверили 7 воинских частей в местах постоянной дислокации.

Во время проверок военные медики обследовали 11 объектов питания, где провели 606 санитарно-бактериологических и санитарно-гигиенических исследований, 193 исследования проб пищевых продуктов и готовой пищи, а также 915 лабораторных исследований качества питьевой воды. По результатам работы санитарно-гигиеническая и эпидемическая ситуация в воинских частях оценена удовлетворительно.