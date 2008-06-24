Отравление во время выпускного вечера

20 жителей села Кирово Запорожской области после выпускного вечера 21 июня были госпитализированы в инфекционное отделение Вильнянской центральной районной больницы с предварительным диагнозом „острый гастроэнтероколит”.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавших госпитализировали в течение 22-23 июня. Всего на праздновании находились 40 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

Предварительная причина болезни – нарушение технологии приготовления и хранения продуктов в домашних условиях.

Ситуация контролируется Главным облуправлением МЧС.