Мобильная вышка около дома — это безопасно?

Базовые станции мобильной связи окружают нас плотным кольцом. Харьковчане жалуются: после появления около дома такой антенны их самочувствие резко ухудшилось. Специалисты проверили, несут ли в себе вред эти подозрительные сооружения.

Сегодня в Украине услугами мобильных операторов пользуются 53 миллиона абонентов, их обслуживают больше 30 тысяч базовых станций. Зачем нужны эти станции? Они поддерживают связь с находящимися в зоне их действия мобильными радиотелефонами, принимают и передают сигналы. В зависимости от стандарта базовая станция излучает электромагнитную энергию в диапазоне частот от 450 до 1900 МГц.

— В нашей стране эти санитарно-гигиенические нормы работы радиотехнических объектов более жесткие, чем западные, — говорит заведующая отделением контроля за электромагнитными излучениями облCЭС Людмила Мовчан.

Для сравнения: плотность потока электромагнитного излучения в Украине не должна превышать 2,5 микроватта на один квадратный сантиметр (мкВт/см2), в России — 10 мкВт/см2, а в странах Европы — 100 мкВт/см2. Кстати, у нас на одном месте разрешают устанавливать несколько базовых станций — если суммарная мощность излучения не превышает предельно допустимых уровней.

Недавно на одной из базовых станций в Харькове делала замеры. Для этого прибыл целый эскорт из представителей компании мобильной связи, местной и столичной СЭС. Роль «ревизора» выполнял специально прибывший из Киева представитель Минздрава Украины. Замеры делали в типичном месте: в одном из жилых микрорайонов на Алексеевке с множеством высоток и с тремя (!) базовыми станциями разных мобильных операторов, размещенных неподалеку друг от друга.

Сама станция здесь представляет собой систему электропитания, передающую стойку и антенну. Основное оборудование установлено на металлическом контейнере. Как правило, именно контейнеры больше всего и страшат людей. Но присутствующие специалисты заверили, что сам контейнер безопасен — его «внутренности» надежно изолированы. Теоретически опасность могут представлять антенны, которые и являются источниками электромагнитных полей.

В Харькове антенны базовых станций размещают на зданиях или на специальных мачтах. Но место размещения роли не играет. Антенны устанавливают так, что больше 90% энергии сосредоточено в довольно узком «луче», который всегда направлен в сторону от зданий, а уровень электромагнитной энергии стремительно падает по мере удаления от антенн, «затухает» в перекрытиях окружающих зданий и для здоровья людей не опасен.

«Подопытная» станция находилась неподалеку от многоэтажки. Завидев людей с приборами, из дома вышла пожилая женщина и посетовала, что после установки оборудования у нее начались головные боли. Чтобы проверить ее слова, инженер центральной СЭС Минздрава Украины Игорь Лыско сделал звонок по мобильному телефону (самое высокое излучение происходит именно в момент вызова, утверждают специалисты). Аппарат выдал скромную цифру — 1,3 мкВт/см2 (при норме 2,5 мкВт/см2). Ради чистоты эксперимента поднялись на последний, 12-й этаж. Показания — тоже ниже нормы. Вердикт комиссии однозначен: эта базовая станция абсолютно безопасна.

vecherniy.kharkov.ua