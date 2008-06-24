Операции по противодействию немедицинскому применению трамадола

За 10 дней с начала общегосударственной операции по противодействию немедицинскому употреблению трамадола сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли 80 точек незаконного сбыта этого лекарственного средства, в результате чего возбуждено 90 уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве журналистам сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, в целом, на сегодняшний день проверяется законность изготовления и поступления в оборот почти 35 млн. капсул трамадола.

Кроме того, установлен контроль над выявленным сырьем, которого достаточно для изготовления еще более 690 млн. доз этого препарата:

По оценкам специалистов СБУ, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, незаконные прибыли «теневого» рынка трамадоловой индустрии составляют почти 680 млн. грн. в год.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО обратил внимание, что в Украине перепроизводство трамадола от необходимого количества достигло 18 раз. И, таким образом, каждый украинец в прошлом году имел возможность получить по 4 капсулы трамадола – столько, сколько употребляет начинающий «трамадольщик».

Комментируя критику отдельных лиц относительно действий правоохранительных органов по проверке производства и сбыта трамадола, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «Создается впечатление, что некоторые из критиков резких шагов правоохранителей относительно трамадола на самом деле заангажированы его производителями, которые увидели реальную угрозу своим многомиллионным прибылям».

По убеждению руководителя СБУ, если кто-то видит сложности в обеспечении трамадолом онкобольных, предоставлении медицинской помощи, то реакцией государства на это должно быть не свертывание борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, а совершенствование системы обеспечения людей, которые реально нуждаются в этой помощи.

По его словам, после установления Кабмином квот на производство трамадола на уровне Министерства здравоохранения должны быть выработаны прозрачные процедуры получения онкобольными данного препарата.

В то же время В.НАЛИВАЙЧЕНКО заметил, что все производители трамадола и посредники, с помощью которых он реализуется, будут проверены, и в случае выявления нарушений «в отношении них будут немедленно возбуждаться уголовные дела и передаваться в МВД или в прокуратуру».

Как заметил руководитель СБУ, большую помощь в выявлении незаконных точек сбыта этого медпрепарата оказывают общественные организации.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал всех граждан, которым известны адреса незаконного производства или сбыта трамадола, сообщать об этом по телефону доверия СБУ, и реакция на такие сообщения будет мгновенной.

Вместе с тем руководитель спецслужбы проинформировал, что специалисты ведомства разработали план первоочередных общегосударственных мер для преодоления проблемы немедицинского употребления трамадола.

В частности, этим планом предусматривается, что Кабмин в кратчайшие сроки должен разработать проект изменений к закону «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», которыми будет ограничен круг субъектов ведения хозяйства, причастных к операции с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Кроме того, Минздрав должен в ближайшие дни установить согласованные с МВД и СБУ квалифицирующие объемы трамадола, определить перечень аптечных заведений и больниц, в которых будет осуществляться реализация трамадола, изменить порядок согласования выдачи разрешений на проведение внешнеэкономических операций с наркотиками.

В свою очередь, МВД должно безотлагательно локализовать все места реализации трамадола, в первую очередь в аптечной сети, а также принять исчерпывающие меры с целью недопущения попадания его в незаконный оборот, а в случае отсутствия лицензий на деятельность в сфере оборота наркотиков, изымать трамадол и обеспечивать его хранение и охрану