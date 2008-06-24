Красное вино: надо пить!

Поиском эликсира бессмертия (или по крайней мере долголетия) особо увлекающиеся личности занимаются уже не первое столетие. 20 лет назад сотрудник Массачусетсского технологического института Леонард Гарент, казалось бы, нашел абсолютный рецепт активного долголетия. Правда, ни особой славы, ни богатства этот рецепт ученому не принес. А все потому, что продать его в красочной упаковке так никому и не удалось. Ведь все, что нужно, — это ограничить потребление пищи до состояния практического голода, что и позволит не только продлить продолжительность жизни на 30 процентов, но и избавиться от большинства «болезней цивилизации» — Альцгеймера, рака, сахарного диабета и т.д. Достигается такой эффект за счет активизации сиртуина — вещества, «настраивающего» организм на выживание.

Ученик д-ра Гарента Дэвид Синклер оказался в этом отношении гораздо более удачливым. В 2004 году уже в качестве сотрудника Гарвардской медицинской школы он выступил в роли соучредителя инновационной компании, которая на прошлой неделе продала рецепт «эликсира долголетия» фирме GlaxoSmithKline за 720 млн. долл. И тоже вроде бы ничего особенного: всего-навсего ресвератрол, активный компонент красного вина.

Правда, для того, чтобы добиться эффекта, который д-р Синклер продемонстрировал на мышах, сторонникам традиционных методов поддержки долголетия пришлось бы выпивать по 100 бутылок вина в день. Это если верить самому д-ру Синклеру. А вот его конкуренты утверждают, что эффектом продления жизни обладает не только сам ресвератрол, но и множество других активных компонентов, содержащихся в красном вине, потому вполне достаточно четырех стаканов. Правда, опять же американских — 150-миллилитровых.

zn.ua