Сотням жителей Нью-Йорка ошибочно диагностировали ВИЧ

Более двухсот жителей Нью-Йорка, сдавших анализы на ВИЧ с ноября по апрель, были по ошибке признаны носителями ВИЧ-инфекции. Ошибочные результаты были получены с применением «быстрого» теста, определяющего наличие вируса по мазку из ротовой полости.

Ложноположительные результаты анализа получили в общей сложности 213 пациентов. Как подчеркивают в городском департаменте здравоохранения, все эти люди были немедленно направлены на дополнительное обследование.

Повторные анализы образцов крови на ВИЧ-инфекцию были отрицательными, поэтому результаты первых тестов не нанесли никакого вреда здоровью пострадавших.

Эксперты департамента здравоохранения занимаются установлением причин такого количества ложноположительных тестов на ВИЧ. «Быстрый» тест, разработанный компанией OraSure Technologies, применяется в клиниках Нью-Йорка с 2005 года. В настоящее время применение этого метода диагностики в Нью-Йорке приостановлено.

lenta.ru