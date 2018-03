Общая анестезия усиливает боль

Применяемые в хирургии средства для общей анестезии, воздействуя на болевые рецепторы, могут усиливать чувствительность к боли и увеличивать восстановительный период после операций. К такому выводу пришли ученые из американского Джорджтаунского университета и университета чилийского Вальпараисо.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences , ученые отмечают, что общая анестезия полностью трансформировала медицинскую практику, благодаря тому что она подавляет восприятие хирургического вмешательства.

"В противовес здравому смыслу, многие из анестезирующих веществ активируют клетки периферической нервной системы, отвечающие за передачу болевых импульсов. Однако связанные с этим механизмы и значимость этого эффекта до сих пор не исследовались", - говорится в статье.

Ее авторы в экспериментах на мышах показали, что используемые в клинической практике дозы внутривенных и ингаляционных средств для общего обезболивания активируют у нейронов ионные каналы TRPA1, которые являются ключевыми для передачи болевых импульсов.

