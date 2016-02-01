Количество умерших от гриппа в Украине превысило 170 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 171 лабораторно подтвержденный летальный исход от гриппа, из них 2 детей в возрасте до 17 лет». – говорится в сообщении.

Наибольшее количество летальных случаев в Одесской области – 33 случая, в Винницкой – 13, Запорожской – 12, Ривненской – 11.

При этом в Минздраве отмечают, что за медицинской помощью своевременно обратилась только треть умерших.

Также в министерстве информируют, что всего с начала эпидсезона (28 сентября 2015 г. – 31 января 2016 года) в Украине зарегистрировано более 3,2 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 8,3% населения.

Из общего количества заболевших 62,9% составляют дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Киевской области и города Киева, где переболело, соответственно, 14% и 11,9% населения. Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (5%).

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Всего в Украине с начала эпидсезона госпитализированы с предварительными диагнозами «Грипп» и «Острая респираторная вирусная инфекция» 127 тыс. человек (3,9% от заболевших), из них 67,9% составляют дети в возрасте до 17 лет.

По данным Минздрава, по состоянию на 31 января в 11 областях отмечается превышение эпидемического порога более чем на 50% (Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Черновицкая области).