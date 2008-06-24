Украинцы отрицательно относятся к многодетным семьям

Большинство украинцев негативно относятся к многодетным семьям, считая, что идеальным количеством в семье является двое детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в УНИАН на презентации социально-демографического исследования “Брак, Семья, Дети”, организованного и профинансированного Благотворительным фондом Рината Ахметова “Развитие Украины”, сообщила директор Института демографии и социальных исследований Национальной Академии Наук Украины Элла ЛИБАНОВА.

По ее словам, полностью поддерживают многодетные семьи лишь четверть опрошенных, еще 22% связывают свою оценку с ответственностью родителей и 15% негативно оценивают такую модель семьи, а 8% жаль родителей и детей из многодетных семей. “Отношение же населения к таким семьям очень сильно меняется в соответствии с количеством детей. Скажем, негативно относятся к семьям с 3-ма детьми лишь 3% опрошенных, а к семьям с 9 детьми – треть всех респондентов", – говорит Э.ЛИБАНОВА.

По ее мнению, в украинском обществе бытует ошибочно сформированное представление, что 9 и больше детей имеют люди, которые безответственно относятся к своим родительским обязанностям. “В действительности же многодетные семьи не являются асоциальными. К многодетности вынуждают религиозные убеждения, а общество этого не воспринимает и не хочет воспринимать", – считает Э.ЛИБАНОВА.