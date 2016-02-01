В Киеве за последнюю неделю от гриппа умерли 14 человек.

Об этом сообщает Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве.

Всего за неделю в столице заболели 35 тыс. 976 человек, в том числе детей: до 17 лет – 15 тыс. 905; до 1 года – 1 тыс. 432; 1-4 года – 6 тыс. 644; 5-9 лет – 4 тыс. 603; 10-14 лет – 2 тыс. 321; 15-17 лет – 905.

Эпидемический порог превышен на 12,8%.

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«Госпитализировано 1037, детей - 418. Умерли за неделю (с 24 января по 31 января 2016 года): 14», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным СЭС на 29 января, в Киеве с начала эпидсезона от осложнений (пневмоний) от гриппа умерли 29 человек, в том числе в период 25-28 января - 8 человек.