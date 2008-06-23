В УНИАН состоялась презентация социально-демографического исследования БФ “Развитие Украины” - “Брак, Семья, Дети”

В УНИАН состоялась презентация социально-демографического исследования “Брак, Семья, Дети”, организованного и профинансированного Благотворительным фондом Рината Ахметова “Развитие Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, директор Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины” Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил особенную потребность и важность данного исследования, которое дает возможность направить усилие на первоочередные задания для меценатства. “Когда мы подошли к реализации некоторых благотворительных проектов, в частности “Согрей любовью ребенка” и развития семейных форм воспитания, мы столкнулись с тем, что в Украине не существует достоверных и проверенных данных относительно факторов, которые влияют на демографическую ситуацию", – заметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, последние исследования такого рода проводились в 1969 году, остальные были ситуативными, разовыми или достаточно ограниченными. “Мы пришли к выводу, что сегодня государство, обычно, делает свою политику лишь на гипотезах или неполных исследованиях", – отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ. По его мнению, результаты данного социально-демографического исследования помогут не только благотворительным проектам, а также и государственным институциям с тем, чтобы демографическая политика в Украине была более системной, структурированной и стратегической. В частности, результаты исследования свидетельствуют, что финансовые субвенции никоим образом не влияют на желание украинцев иметь детей. Более важными являются жилищные условия и рост благосостояния в семье.

Это отметила, презентуя результаты исследования “Брак, Семья, Дети”, директор Института демографии и социальных исследований Национальной Академии Наук Украины Элла ЛИБАНОВА: “50 % опрошенных, основной причиной откладывания рождения ребенка, называют отсутствие надлежащих жилищных условий и нерешенные жилищные проблемы. Именно это является основной преградой для желаемого количества детей”.

Э.ЛИБАНОВА убеждена, что этот вывод должен найти соответствующее воплощение в демографической политике. “Если ставить целью реальное повышение уровня рождаемости, то необходимо не столько повышать помощь при рождении ребенка, сколько попытаться решить жилищную проблему” – считает она.

Среди других важных результатов исследования - отношение молодежи к незарегистрированным бракам. По словам Э.ЛИБАНОВОЙ, украинская молодежь значительно больше ориентирована на зарегистрированный брак. “Большинство респондентов рассматривают незарегистрированный брак, как испытательный этап в брачных отношениях перед официальной регистрацией своих отношений", – отметила она.

СПРАВКА УНИАН. Благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

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