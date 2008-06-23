Названа самая депрессивная профессия в мире

Федеральный совет по здравоохранению Бразилии объявил о том, что им удалось установить самую депрессивную профессию.

Оказалось, что именно профессия врача является самой депрессивной, так как около 44% медиков признались, что испытывают депрессию, а еще 57% - недовольны или устали от своей профессии.

К тому же, медики чаще других испытывают физические недомогания: у каждого пятого есть проблемы с сердцем, сосудами или пищеварительной системой. Причина кроется в том, что у врачей очень мало свободного времени - 82% врачей работают на трех или четырех работах.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2020 году депрессия выйдет на второе место среди причин инвалидности и смертности людей во всем мире.

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