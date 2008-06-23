В Житомирской области у каждого пятого ребенка - плохое здоровье

В Житомирской области у каждого пятого ребенка имеются значительные изъяны или плохое состояние здоровья. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, количество детей-инвалидов в возрасте до 16 лет за последние 5 лет в области возросло до 5524 против 4662 в 2003-м году. В целом ныне льготная категория детей в регионе составляет 64 тысячи человек.

"Приведенная статистика свидетельствует, что каждый пятый ребенок в регионе имеет значительные изъяны или очень плохое состояние здоровья", - отметил первый заместитель прокурора области Анатолий ЧУМАЧЕНКО.

По его словам, причиной детского увечья иногда бывают врачи. Так, во время прокурорского вмешательства в области выявлено и привлечено к уголовной ответственности врачей Малинского территориально-медицинского объединения, по вине которых больной ребенок едва не умер из-за несвоевременного и неквалифицированного обследования.

Заместитель прокурора сообщил, что в области насчитывается 3097 проблемных семей, где воспитывается 6,5 тыс. детей, во многих из которых родители издеваются над детьми.

«Прокурор Ружинского района во время проверки выявил семью, где через пьянство и разврат матери ее четверо детей попали в райбольницу с диагнозом гипотрофия 1-2 степени, то есть они попросту умирали с голода. По этому факту возбуждено уголовное дело, детей забрали из семьи и поместили в приют и учебное заведение области", - отметил А.ЧУМАЧЕНКО.

Он также рассказал о случае, когда на звероферме в селе Тетеровка Житомирского района выявили 14-летнюю девочку, которую с травмой живота и маточным кровотечением доставили в больницу без сопровождения родителей. Девочка длительное время жила в сарае на территории зверохозяйства. Относительно ее матери прокуратура возбудила уголовное дело за злостное невыполнение родительских обязанностей.

А.ЧУМАЧЕНКО обнародовал факт, когда в одной из многодетных семей области четыре года назад умерла одиннадцатилетняя дочь, которую мать вместе со старшей дочерью тайно от родных похоронила под деревом, а затем скрывала смерть девочки от родных и органов власти. чтобы получать на умершего ребенка помощь. Против этой женщины также возбуждено уголовное дело.