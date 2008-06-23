ВОЗ рекомендует изменить состав противогриппозных вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует полностью изменить состав вакцин против гриппа для стран Северного полушария. Такое решение обусловлено несоответствием антигенного состава вакцин и вирусов, вызывающих эпидемии.

При изучении эпидемической значимости различных типов вируса гриппа в 2007-2008 годах выяснилось, что существующие вакцины частично не совпадают по антигенным свойствам с вирусами гриппа типа A, и полностью – с вирусами типа B. Это значит, что иммунный ответ организма на вакцину далеко не во всех случаях поможет предотвратить заболевание.

По прогнозам специалистов ВОЗ, в будущем эпидемическом сезоне будут значимы следующие подтипы вируса: А/Брисбен/Н1N1/, А/Брисбен/Н3N2/ и В/Флорида/4/2006. Следовательно, вакцины должны содержать соответствующие антигены.

ami-tass.ru