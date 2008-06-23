До 18 возросло количество пострадавших от отравления на Николаевщине

На протяжении 16-18 июня в инфекционное отделение Домановской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит госпитализировано 10 человек (жители пгт Домановка), которые праздновали 16 июня день рождения в частном домовладении и употребляли пищу домашнего приготовления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 20 июня в инфекционное отделение Домановской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит госпитализировано еще 3 человека. У 10 человек лабораторно подтвержден диагноз - сальмонеллез. По состоянию на 7 часов 21 июня всего на лечении находится 18 человек, течение заболевания которых: 13 чел. - в состоянии средней степени тяжести, 5 чел. - в состоянии легкой степени тяжести.

Всего на дне рождения было 22 чел