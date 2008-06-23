В Краматорске пресечена деятельность преступной группы

В Краматорске Донецкой области в результате совместных действий сотрудников милиции и Службы безопасности Украины пресечена деятельность преступной группы, которая несколько месяцев занималась поставками в город и реализацией крупных партий трамадол.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления МВД Украины в Донецкой области, начало преступного бизнеса было положено в 2007 году несколькими друзьями возрастом 22-24 лет. Они в Харькове приобретали крупные партии трамадола, а затем доставляли в Краматорск, где препарат продавался мелкими партиями. Привезенная партия препарата пряталась в одном из многочисленных арендованных гаражей. Для розничной продажи была создана сеть распространителей, не знавших ничего друг о друге.

Каждая поездка за трамадолом злоумышленниками тщательно планировалась, придумывалось объяснение на случай «проверок на дорогах».

Правонарушители широко использовали возможности мобильной связи с частыми сменами как операторов, так и номеров, с использованием целого арсенала условных слов и фраз.

В ходе расследования сотрудники милиции и СБУ произвели более десятка оперативных закупок трамадола у распространителей, на что было израсходовано около 5 тыс. грн. Также успешно прошла операция по фиксированию пути 10 тыс. капсул трамадола от Харькова до Краматорска.

В один из дней правоохранители одновременно, блокируя возможность использования злоумышленниками средств связи, произвели обыск по месту жительства 9 наиболее активных участников группы. Всего в рамках расследования по данному делу было осуществлено почти 20 обысков, в результате которых у подозреваемых изъяты денежные средства, добытые незаконным путем, в размере почти 12 тыс. грн., и около 13 тыс. капсул трамадола.

По материалам расследования возбуждено уголовное дело. Четверо злоумышленников помещены в камеры изолятора временного содержания. В отношении других участников преступной схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.