В Украине зарегистрировано 129 летальных случаев из-за гриппа - Минздрав

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Ураины, такова оперативная информация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине по состоянию на 27 января 2016 года.

По оперативным данным лабораторий Госсанэпидслужбы, за 27 января лабораторно подтвержден грипп в образцах 24 умерших (по 4 летальных случая зафиксированы в Запорожской и Киевской областях, по 3 – в Донецкой и Черкасской, по 2 – в городе Киеве, Одесской и Сумской областях, по одному случаю в Днепропетровской, Кировоградской, Черновицкой и Черниговской областях).

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По информации Центра гриппа и ОРВИ ГУ «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний» министерства здравоохранения Украины и Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, за сутки 27 января всего в Украине зарегистрировано 80 720 обращений за медицинской помощью по причине заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Из них 38 440 детей.

По показателям последних суток самый высокий темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в Харьковской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Волынской и Винницкой областях. По сравнению с предыдущими данными, заболеваемость идет на спад в Днепропетровской, Кировоградской, Черновицкой, Сумской областях и г. Киеве.

За 27 января госпитализировано 3 430 больных, из них – 1 794 ребенка. Среди заболевших гриппом и ОРВИ 804 медицинских работников.

Ограничительные мероприятия введены во всех административных регионах Украины. По состоянию на 27 января обучение остается приостановленным в 11 885 общеобразовательных учебных заведениях, детских учебных и других заведениях.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины рекомендует гражданам избегать мест массового скопления людей, быть внимательными к своему здоровью и, в случае необходимости, вовремя обращаться за помощью в медицинские учреждения.