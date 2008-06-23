Кофе полезен, но только для женщин

Американские медики пришли к выводу, что регулярное употребление кофе не вызывает преждевременной смерти, и даже наоборот. Для женщин бодрящий напиток полезен вдвойне.

Врачи обнаружили, что женщины, выпивающие в день 2 или 3 чашечки кофе, на 25% меньше подвержены риску заболеваний сердца, нежели те, кто этого не делает, пишет газета The Daily Mail. Причем по отношению к другим болезням тоже наблюдается оздоравливающий эффект:

Любительницы кофе на 18% реже умирают от каких-либо недугов, кроме рака и заболеваний сердца.

И единственной смертельной болезнью, на которую употребление кофе не оказало никакого эффекта, является рак.

Вместе с тем у мужчин такая закономерность не прослеживается, чему ученые не могут пока дать объяснения.

Однако и для сильного пола медики нашли утешение: любой человек может пить хоть шесть чашек в день и не опасаться за свое здоровье. Регулярное употребление кофе ни на йоту не приближает смерть человека, считает руководитель проведенного исследования, доктор Эстер Лопес-Гарсия.

Кофе содержит антиокислители и танины, а эти вещества улучшают работу сердца и укрепляют сосуды. Кроме того, как показали предыдущие исследования, они могут помогать функционированию печени и снижать риск возникновения приступов астмы.

Сделанный вывод опровергает общепринятое представление, будто бы пристрастие к кофе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может привести к преждевременной смерти.

Примечательно, что аналогичный оздоравливающий эффект имеет и употребление кофе без кофеина.

Тем не менее, пока трудно сказать, чем непосредственно вызвано такое снижение рисков заболеваний. Ученые не исключают, что дело может быть и в еще каких-то особенностях жизни любительниц бодрящего напитка. Поэтому исследования в этой области должны быть продолжены.

В исследовании американских врачей, результаты которого опубликованы в медицинском журнале Annals of Internal Medicine, приняли участие 84 тысячи женщин и 42 тысячи мужчин. Свои наблюдения врачи вели на протяжении почти 25 лет: диагностика женщин началась в 1980 году, а через шесть лет к ним присоединились мужчины. Последние наблюдения медики сделали в 2004 году.

Добровольные участники этого эксперимента заполняли соответствующие анкеты каждые 2-4 года, отмечая в них состояние своего здоровья и привычки в употреблении кофе.

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