В Украине на искусственном вскармливании - более 40% младенцев

Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, законопроект №3808 «О детском питании» был внесен в парламент 22 января.

Как сообщал УНИАН, с помощью предложенных изменений в закон «О детском питании» Министерство аграрной политики и продовольствия намерено установить европейские требования к качеству и безопасности сырья для производства такой продукции, а также к ее обращению и упаковке.

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Справка УНИАН. По данным Минагропрода, доля собственного производства молока и кисломолочных продуктов для детского питания (без учета экспорта) в фактическом потреблении в 2014 году занимала 99,7%, молочных смесей и каш - 40,2%, соков и фруктово-овощных пюре - 41,9%. В 2014 году производство детского питания в Украине по сравнению с 2013 годом увеличилось на 8,2% - до 35,0 тысяч тонн.

В Украине более 40% младенцев находятся на искусственном вскармливании, почти 80% детей от 6 месяцев до 3 лет (более 1 млн детей) потребляют продукты детского питания в качестве основного рациона (детские смеси, используемые в дополнение к грудному молоку на более поздних этапах кормления, и продукты прикорма).