"Тамифлю" нужно принимать исключительно под контролем врачей - Минздрав

"Тамифлю", "Реленцу" и другие подобные противогриппозные препараты нужно принимать исключительно под контролем врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили.

"Грипп сейчас - во всей Европе и в нашем регионе. Ничего страшного в этом нет. Система здравоохранения работает очень хорошо. Благодарю всех наших медиков", - сказал министр.

Он призвал украинцев при первых симптомах гриппа обращаться к врачам и не заниматься самолечением.

"В Украине работают протоколы, подтвержденные ВОЗ и разработанные лучшими эпидемиологами мира. По этим протоколам принимать как профилактические средства "Тамифлю", "Реленцу" и другие противовирусные лекарственные средства нельзя. Их нужно принимать только по назначению и под контролем врача в стационаре или в поликлинике», - подчеркнул Квиташвили.

По его словам, запасы этих препаратов в Украине есть, «поскольку мы ожидали ухудшение ситуации».

Министр также отметил, что Литва передала 2,4 тыс. доз «Тамифлю» и 27 тыс. доз «Реленцы». «Они уже в Украине, прошли растаможку и на подъезде в Киев. Мы будем распределять из по областях, которые наиболее нуждаются", - добавил Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 26 января от гриппа умерли 83 человека.

Квиташвили заявил, что в Украине началась эпидемия гриппа и сегодня в Минздраве состоится заседание штаба.

По его данным, в целом в стране гриппом и ГРВИ заболело 2,6 млн человек.