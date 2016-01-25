В Кировограде зафиксирован второй случай смерти от свиного гриппа

Как сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической службе в Кировоградской области, 22 января на территории области зарегистрирован второй смертельный случай от осложнений вируса пандемического гриппа A/H1N1 (свиной грипп).

По данным СЭС, с 18 по 20 января в лечебно-профилактические учреждения области по поводу заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 8694 человека, в том числе 4110 детей.

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«Произошло резкое увеличение обращений в медучреждения области с симптомами ОРВИ. В этот период за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 5145 больных, что на 40% больше, чем за всю предыдущую неделю (3696 больных)», - отметила и.о. начальника главного управления санитарно-эпидемиологической службы Кировоградской области Тамара Ланкмилер.

Напомним, около месяца назад в Кировограде был зафиксирован первый случай смерти от пандемического гриппа.