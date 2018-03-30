Почему украинцы не хотят иметь детей?
Сколько детей в нашей стране рождается вне брака?.. Есть ли супруги, которые сознательно не хотят иметь детей?.. Насколько влияет “квартирный вопрос” на репродуктивную деятельность?..
Украинский центр социальных реформ, на основе социологического опроса населения (от 15 до 50 лет), осуществил социально-демографическое исследование “Брак, Семья, Дети”.
Его организовал и профинансировал Благотворительный фонд Рината Ахметова “Развитие Украины”.
О результатах исследования УНИАН рассказала директор Института демографии и социальных исследований, член-корреспондент НАН Украины Элла ЛИБАНОВА.
Элла Марленовна, почему возникла потребность провести такое исследование? Сегодня Украина очутилась в чрезвычайно тяжелом положении относительно демографической ситуации в целом и уровня рождаемости в частности. Очень важным фактором рождаемости является брачно-семейная ситуация, кстати внебрачная рождаемость в Украине, невзирая на четкие тенденции роста, достаточно низка. Поэтому мы сделали попытку определить брачные и детородные ориентации разных социальных групп населения. Получены данные аналитической базой для выяснения основных преград сначала для формирования, а затем и для реализации желаемых демографических установок, а следовательно, базой для формирования предложений относительно поддержки развития семьи, улучшения условий реализации ее детородной функции.
Какое практическое значение результатов исследования?
Формирование демографической политики в государстве. Аналитический отчет мы пошлем в Министерство семьи, молодежи и спорта, в Кабмин, в Секретариат Президента Украины, Верховную Раду. Бесспорно, нет уверенности в заинтересованности власть предержащих.
Есть ли какие-либо данные, которых вы не ожидали или такие, которые поразили?
В действительности ничего крайне неожиданного нет. Мы получили результаты, о которых частично интуитивно, частично учитывая определенные источники, предугадывали. Однако одно дело – интуитивные ожидания, а принципиально другое – серьезный документ, на основании которого можно делать статистически обоснованные предложения.
Какие именно?
В первую очередь, что рычаги активизации репродуктивной деятельности нельзя ограничивать денежными выплатами. И результаты опроса, и анализ новейших тенденций рождаемости в Украине, и изучения мирового опыта говорят о том, что в действительности возможности государственного влияния не такие уже и большие. Каждая семья вполне самостоятельно решает вопрос о рождении ребенка. Это ее выбор, и ее ответственность. Государство, бесспорно, может способствовать в решении жилищных проблем, улучшении материального положения, расширении доступа к качественному дошкольному, школьному и внешкольному образованию и тому подобное.
Насколько влияет “квартирный вопрос” на репродуктивную деятельность?
Очень существенно. И результаты проведенного исследования этот тезис подтверждают. В частности, 50 % опрошенных основной причиной откладывания рождения ребенка называют отсутствие надлежащих жилищных условий, нерешенные жилищные проблемы. Это является основной преградой для желаемого количества детей. Думаю, что этот вывод должен найти соответствующее воплощение в демографической политике. Если ставить целью реальное повышение уровня рождаемости, то необходимо не столько увеличивать финансовую помощь при рождении ребенка, сколько пытаться решить жилищную проблему.
Почему в Украине достаточно популярный так называемый гражданский брак?
В действительности он не такой уж и популярный. (Замечу, что правильно говорить незарегистрированный, потому что гражданскими браками есть все “невенчанные”, которые прошли мимо церкви). Незарегистрированный брак это, скорее всего, платформа для будущих серьезных отношений. Подавляющее количество украинцев находится в официально зарегистрированном браке.
Какой процент украинцев предпочитает внебрачные незарегистрированные отношения?
Больше половины опрошенных (50,6%) сразу настроена на зарегистрированный брак, еще 45,3% ориентируются на незарегистрированные отношения как определенный промежуточный этап, своеобразную проверку. И только 4,1% предоставляют преимущество незарегистрированным отношениям.
Сколько детей в нашей стране рождается вне брака? Это незначительный процент – 20-22 %.
В Западной Европе в настоящее время достаточно распространено понятие "чайлд-фри" - жизнь без детей. Актуально ли это для Украины? Обнаружил ли опрос украинских супругов, которые сознательно не хотят иметь детей? К сожалению такие семьи есть. Около 2 % городских жителей и немного меньше сельских вообще не хотят иметь детей.
Чем аргументируют такое решение? Причин очень много. Главная из них – материальные причины. Подавляющее количество опрошенных ответили, что хотят иметь двое детей. Я не очень в это верю. И причин моего недоверия достаточно много. Самая веская из них - слишком уже расходится желаемое количество детей с фактически рожденных.
Насколько существенна разница?
В действительности в среднем на одну украинскую семью припадает 1,3 ребенка. Это реальная ситуация. По-моему, люди очень часто говорят то, что от них хотят услышать, а не то, что есть на самом деле. Искривления далеко не всегда имеют осознанные причины, часто они формируются на уровне подсознания. Это проблема любого опроса.
А какое у нас отношение к многодетным семьям?
Полностью поддерживают их лишь четверть опрошенных. Еще 22% связывают свою оценку с ответственностью. 15 % негативно оценивают такую модель семьи, а 8 % жаль родителей и детей из многодетных семей. При этом следует подчеркнуть, что многодетной по-украинскому законодательству является любая семья, где есть 3 или больше детей. Отношение же населения к таким семьям очень сильно изменяется в соответствии с количеством детей. Скажем, негативно относяться к семьям с 3-ма детьми лишь 3 % опрошенных, а к семьям с девятью детьми – треть.
Разговаривала Наталия Максименко.