Почему украинцы не хотят иметь детей?

Украинский центр социальных реформ, на основе социологического опроса населения (от 15 до 50 лет), осуществил социально-демографическое исследование “Брак, Семья, Дети”.

Его организовал и профинансировал Благотворительный фонд Рината Ахметова “Развитие Украины”.

О результатах исследования УНИАН рассказала директор Института демографии и социальных исследований, член-корреспондент НАН Украины Элла ЛИБАНОВА.

Элла Марленовна, почему возникла потребность провести такое исследование? Сегодня Украина очутилась в чрезвычайно тяжелом положении относительно демографической ситуации в целом и уровня рождаемости в частности. Очень важным фактором рождаемости является брачно-семейная ситуация, кстати внебрачная рождаемость в Украине, невзирая на четкие тенденции роста, достаточно низка. Поэтому мы сделали попытку определить брачные и детородные ориентации разных социальных групп населения. Получены данные аналитической базой для выяснения основных преград сначала для формирования, а затем и для реализации желаемых демографических установок, а следовательно, базой для формирования предложений относительно поддержки развития семьи, улучшения условий реализации ее детородной функции.

Какое практическое значение результатов исследования?

Формирование демографической политики в государстве. Аналитический отчет мы пошлем в Министерство семьи, молодежи и спорта, в Кабмин, в Секретариат Президента Украины, Верховную Раду. Бесспорно, нет уверенности в заинтересованности власть предержащих.

Есть ли какие-либо данные, которых вы не ожидали или такие, которые поразили?

В действительности ничего крайне неожиданного нет. Мы получили результаты, о которых частично интуитивно, частично учитывая определенные источники, предугадывали. Однако одно дело – интуитивные ожидания, а принципиально другое – серьезный документ, на основании которого можно делать статистически обоснованные предложения.

Какие именно?

В первую очередь, что рычаги активизации репродуктивной деятельности нельзя ограничивать денежными выплатами. И результаты опроса, и анализ новейших тенденций рождаемости в Украине, и изучения мирового опыта говорят о том, что в действительности возможности государственного влияния не такие уже и большие. Каждая семья вполне самостоятельно решает вопрос о рождении ребенка. Это ее выбор, и ее ответственность. Государство, бесспорно, может способствовать в решении жилищных проблем, улучшении материального положения, расширении доступа к качественному дошкольному, школьному и внешкольному образованию и тому подобное.

Насколько влияет “квартирный вопрос” на репродуктивную деятельность?

Очень существенно. И результаты проведенного исследования этот тезис подтверждают. В частности, 50 % опрошенных основной причиной откладывания рождения ребенка называют отсутствие надлежащих жилищных условий, нерешенные жилищные проблемы. Это является основной преградой для желаемого количества детей. Думаю, что этот вывод должен найти соответствующее воплощение в демографической политике. Если ставить целью реальное повышение уровня рождаемости, то необходимо не столько увеличивать финансовую помощь при рождении ребенка, сколько пытаться решить жилищную проблему.

Почему в Украине достаточно популярный так называемый гражданский брак?

В действительности он не такой уж и популярный. (Замечу, что правильно говорить незарегистрированный, потому что гражданскими браками есть все “невенчанные”, которые прошли мимо церкви). Незарегистрированный брак это, скорее всего, платформа для будущих серьезных отношений. Подавляющее количество украинцев находится в официально зарегистрированном браке.

Какой процент украинцев предпочитает внебрачные незарегистрированные отношения?

Больше половины опрошенных (50,6%) сразу настроена на зарегистрированный брак, еще 45,3% ориентируются на незарегистрированные отношения как определенный промежуточный этап, своеобразную проверку. И только 4,1% предоставляют преимущество незарегистрированным отношениям.

Сколько детей в нашей стране рождается вне брака? Это незначительный процент – 20-22 %.

В Западной Европе в настоящее время достаточно распространено понятие "чайлд-фри" - жизнь без детей. Актуально ли это для Украины? Обнаружил ли опрос украинских супругов, которые сознательно не хотят иметь детей? К сожалению такие семьи есть. Около 2 % городских жителей и немного меньше сельских вообще не хотят иметь детей.

Чем аргументируют такое решение? Причин очень много. Главная из них – материальные причины. Подавляющее количество опрошенных ответили, что хотят иметь двое детей. Я не очень в это верю. И причин моего недоверия достаточно много. Самая веская из них - слишком уже расходится желаемое количество детей с фактически рожденных.

Насколько существенна разница?

В действительности в среднем на одну украинскую семью припадает 1,3 ребенка. Это реальная ситуация. По-моему, люди очень часто говорят то, что от них хотят услышать, а не то, что есть на самом деле. Искривления далеко не всегда имеют осознанные причины, часто они формируются на уровне подсознания. Это проблема любого опроса.

А какое у нас отношение к многодетным семьям?

Полностью поддерживают их лишь четверть опрошенных. Еще 22% связывают свою оценку с ответственностью. 15 % негативно оценивают такую модель семьи, а 8 % жаль родителей и детей из многодетных семей. При этом следует подчеркнуть, что многодетной по-украинскому законодательству является любая семья, где есть 3 или больше детей. Отношение же населения к таким семьям очень сильно изменяется в соответствии с количеством детей. Скажем, негативно относяться к семьям с 3-ма детьми лишь 3 % опрошенных, а к семьям с девятью детьми – треть.

Разговаривала Наталия Максименко.