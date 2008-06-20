В Украине не работает 70% дорогостоящей медицинской техники, закупленной Минздравом в 2007 году

70% дорогостоящей медицинской техники, закупленной Министерством охраны здоровья Украины на сумму свыше 347 млн. грн в 2007 году, не работает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Национального совета по вопросам охраны здоровья населения сообщил председатель совета, советник Президента Украины Николай ПОЛИЩУК.

Причины такой ситуации Н.ПОЛИЩУК видит в несвоевременных поставках оборудования, неготовности учреждений здравоохранения принять медаппаратуру и неподготовленности специалистов.

“Закупка дорогостоящего оборудования происходит непрозрачно, приоритеты недостаточно обоснованы, в то же время, учреждения здравоохранения не готовы к работе с ним. Закупки в учреждениях здравоохранения разных форм собственности дублируются, а средств на послегарантийное обслуживание нет”, – заметил Н.ПОЛИЩУК.

Он отметил, что с 2004 года до сих пор не введено в эксплуатацию оборудование по лечению онкобольных и больных туберкулезом на общую сумму 10,516 млн. грн.

Н.ПОЛИЩУК считает, что проблема заключается также в ежегодном росте объемов финансирования украинской медицины.

“В частности, если в 2004 году на здравоохранение было выделено 12,15 млрд. грн., то уже в 2007 году – 23,9 млрд. грн. И значительная часть в структуре расходов на стационарную медицинскую помощь идет на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования", – сообщил он.

По его словам, проведенный анализ свидетельствует о неотложной необходимости проведения радикальных реформ в сфере здравоохранения, в частности, по повышению эффективности использования дорогостоящего медоборудования.

Члены Национального совета обсудили пути решения данной проблемы и планируют обратиться к Кабинету Министров Украины с рекомендацией провести аудит эффективности использования медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения всех ведомств за последние 5 лет и только после этого планировать закупки на 2009 год.