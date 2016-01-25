По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщил Украинский Гидрометцентр.

«Сегодня днем на дорогах ожидается гололедица, в западной части местами налипание мокрого снега, гололед», - говорится в сообщении.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области.

Теплее сегодня будет в западных областях, холодное - на востоке и в центре страны, где столбики термометров опустятся до -15-17 градусов.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщал, что 25-26 января мороз несколько ослабится, где-то на 5-10 градусов, но, начиная с 27-29 января в Украине температура воздуха снова сильно снизится.