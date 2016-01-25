По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение
08:50, 25 января 2016Страна
133
На сегодняшний день по всей территории Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.
Фото УНИАН
Об этом сообщил Украинский Гидрометцентр.
«Сегодня днем на дорогах ожидается гололедица, в западной части местами налипание мокрого снега, гололед», - говорится в сообщении.
Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области.
Теплее сегодня будет в западных областях, холодное - на востоке и в центре страны, где столбики термометров опустятся до -15-17 градусов.
Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщал, что 25-26 января мороз несколько ослабится, где-то на 5-10 градусов, но, начиная с 27-29 января в Украине температура воздуха снова сильно снизится.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter