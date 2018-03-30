Загораем по правилам

Немецкая федерация здравоохранения рекомендует принимать не более 50 солнечных ванн в год, включая посещение солярия

Говоря об алкогольных напитках, врачи подчеркивают: главное – знать меру. То же самое относится и к солнечным лучам.

Главное - мера

- В инсоляции много плюсов, - говорит винницкий дерматокосметолог Эльвира Човган. – Это и профилактика рахита, и выработка витамина Д, необходимого для лучшего усвоения кальция, и антидепрессивное действие: под действием солнца снижается выработка гормонов стресса. Поэтому загорать нужно, но соблюдая меру.

Привыкать к солнцу нужно постепенно, говорит врач. Критерием безопасного времени пребывания под прямыми солнечными лучами является отсутствие покраснения на коже.

- Длительность солнечной ванны зависит, в первую очередь, от фототипа кожи человека, - поясняет Эльвира Човган. – Чем светлее кожа, тем меньше времени она должна подвергаться воздействию солнца.

Не всегда благородное дело

Впрочем, осторожными при принятии солнечных ванн нужно быть не только светлокожим гражданам, но и обладателям родинок. Причина: риск перерождения их в злокачественные новообразования.

- Определить, насколько он велик, может только специалист-дерматолог, - подчеркивает Эльвира Човган.

А учитывая, что визит к врачу перед выходом на пляж планируют немногие винничане, правило «не рискуйте и не допускайте перегрева» лучше соблюдать всем, у кого есть родинки, говорит она.

Дети привыкают быстро

Необходимо соблюдать правила солнечной безопасности и детям, хотя их организм быстрее адаптируется к излучению.

- Детей до года вообще не рекомендуется вывозить на море, - говорит Эльвира Човганн. – Если же речь идет о зоне с умеренным климатом, то время оптимального пребывания на солнце – до 11 и после 16 часов дня. Кстати, касается это и взрослых.

Избегайте солнца, если у вас:

- онкозаболевание;

в семье были случаи онкозаболеваний;

- есть родинки;

- заболевание щитовидной железы, мастопатия, поликистоз яичников;

- высокая температура или обострение хронического заболевания;

- склонность к образованию пигментных пятен.

Справка

Солнечное излучение делится на три типа: видимое, тепловое инфракрасное и ультрафиолетовое.

Последнее делится на:

- гамма-лучи: очень опасны, рассеиваются в атмосфере, не достигая поверхности Земли;

- альфа- и бета-лучи, интенсивность которых зависит от времени года и суток, загрязненности воздуха, географического пояса и т.д.

Под воздействием бета-лучей в организме человека вырабатывается меланин – пигмент, который отвечает за образование загара. Под действием альфа-излучения он придает коже темный оттенок.

Количество меланоцитов – клеток, вырабатывающих меланин, - у всех людей одинаково (около пяти миллионов), а оттенок кожи зависит от наследственных факторов.

Прибавьте четыре

При выборе солнцезащитного крема следует учесть, что природный фактор защиты кожи равен четырем. То есть, нанеся солнцезащитное средство с фактором защиты 15, вы получаете 20. Для тех, кто загорает в полосе с умеренным климатом, достаточно солнцезащитного фактора 20-25.

Жирно – не всегда плохо

Сухую кожу нужно защищать от солнца кремом

20minut.ua