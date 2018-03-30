Загораем по правилам
Немецкая федерация здравоохранения рекомендует принимать не более 50 солнечных ванн в год, включая посещение солярия...
Немецкая федерация здравоохранения рекомендует принимать не более 50 солнечных ванн в год, включая посещение солярия
Говоря об алкогольных напитках, врачи подчеркивают: главное – знать меру. То же самое относится и к солнечным лучам.
Главное - мера
- В инсоляции много плюсов, - говорит винницкий дерматокосметолог Эльвира Човган. – Это и профилактика рахита, и выработка витамина Д, необходимого для лучшего усвоения кальция, и антидепрессивное действие: под действием солнца снижается выработка гормонов стресса. Поэтому загорать нужно, но соблюдая меру.
Привыкать к солнцу нужно постепенно, говорит врач. Критерием безопасного времени пребывания под прямыми солнечными лучами является отсутствие покраснения на коже.
- Длительность солнечной ванны зависит, в первую очередь, от фототипа кожи человека, - поясняет Эльвира Човган. – Чем светлее кожа, тем меньше времени она должна подвергаться воздействию солнца.
Не всегда благородное дело
Впрочем, осторожными при принятии солнечных ванн нужно быть не только светлокожим гражданам, но и обладателям родинок. Причина: риск перерождения их в злокачественные новообразования.
- Определить, насколько он велик, может только специалист-дерматолог, - подчеркивает Эльвира Човган.
А учитывая, что визит к врачу перед выходом на пляж планируют немногие винничане, правило «не рискуйте и не допускайте перегрева» лучше соблюдать всем, у кого есть родинки, говорит она.
Дети привыкают быстро
Необходимо соблюдать правила солнечной безопасности и детям, хотя их организм быстрее адаптируется к излучению.
- Детей до года вообще не рекомендуется вывозить на море, - говорит Эльвира Човганн. – Если же речь идет о зоне с умеренным климатом, то время оптимального пребывания на солнце – до 11 и после 16 часов дня. Кстати, касается это и взрослых.
Избегайте солнца, если у вас:
- - онкозаболевание;
- в семье были случаи онкозаболеваний;
- - есть родинки;
- - заболевание щитовидной железы, мастопатия, поликистоз яичников;
- - высокая температура или обострение хронического заболевания;
- - склонность к образованию пигментных пятен.
Справка
Солнечное излучение делится на три типа: видимое, тепловое инфракрасное и ультрафиолетовое.
Последнее делится на:
- - гамма-лучи: очень опасны, рассеиваются в атмосфере, не достигая поверхности Земли;
- - альфа- и бета-лучи, интенсивность которых зависит от времени года и суток, загрязненности воздуха, географического пояса и т.д.
Под воздействием бета-лучей в организме человека вырабатывается меланин – пигмент, который отвечает за образование загара. Под действием альфа-излучения он придает коже темный оттенок.
Количество меланоцитов – клеток, вырабатывающих меланин, - у всех людей одинаково (около пяти миллионов), а оттенок кожи зависит от наследственных факторов.
Прибавьте четыре
При выборе солнцезащитного крема следует учесть, что природный фактор защиты кожи равен четырем. То есть, нанеся солнцезащитное средство с фактором защиты 15, вы получаете 20. Для тех, кто загорает в полосе с умеренным климатом, достаточно солнцезащитного фактора 20-25.
Жирно – не всегда плохо
Сухую кожу нужно защищать от солнца кремом