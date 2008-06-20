В Великобритании возросло число подростковых абортов

Новые статистические данные, опубликованные в Великобритании, свидетельствуют о резком росте числа абортов, проведенных девочкам-подросткам, на фоне общего сокращения числа подростковых беременностей. В Англии и Уэльсе число прерванных беременностей у пациенток младше 16 лет выросло на 10%, а группе младше 14 лет этот показатель увеличился на 21%.

В целом в течение прошлого года аборты были произведены 4 376 девушкам младше 16 лет и 163 девушкам младше 14 лет. Среди женщин всех возрастных групп количество абортов возросло на 2,5%, достигнув 198,5 тысяч, причем наибольший рост наблюдался среди пациенток, не достигших 19-летнего возраста.

По мнению главы британской Независимой консультативной группы по проблемам подростковых беременностей Жиля Фрэнсеса (Gill Frances), неутешительная статистика свидетельствует о низкой эффективности государственных программ по пропаганде безопасного секса и средств контрацепции среди школьников.

Как отмечают представители Национальной системы здравоохранения, рост числа абортов сопровождается сокращением числа подростковых беременностей, что говорит о том, что британские школьницы все чаще предпочитают прерывание беременности перспективе раннего материнств.

medportal.ru