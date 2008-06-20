Как справиться с носовым кровотечением

Носовое кровотечение, как правило, начинается внезапно. Что делать в этом случае? Прежде всего, нужно исключить любую физическую нагрузку и сесть. При этом лучше наклонить голову чуть-чуть вперед, именно наклонить, а не опустить.

Для многих это довольно неожиданная рекомендация, так как обычно голова поднимается вверх. Но это лишь препятствует выходу крови наружу. Она стекает по задней стенке глотки в желудок и может вызвать тошноту и даже рвоту, что лишь усилит кровотечение. Дальше нужно крепко прижать крылья носа к носовой перегородке. Проще говоря, надо зажать нос большим и указательным пальцами.

Вот так – с зажатым носом – нужно посидеть 5–10 минут. Хорошо, если найдется возможность приложить к переносице что-то холодное – стаканчик мороженого или только что вынутую из холодильника бутылку. Это поможет остановить кровотечение. Если же оно продолжается и даже не становится слабее, то лучше обратиться к врачу. Ведь идущая носом кровь – это не так уж безобидно, как кажется на первый взгляд. Сильное кровотечение может вызвать слабость, потерю сознания и даже шок.

Если носовое кровотечение началось дома, то действовать нужно уже по известной схеме. Необходимо сесть или принять полусидячее положение, зажать нос рукой и приложить к переносице что-нибудь холодное. Лучше всего подойдет, конечно, лед. Но если его нет, то можно использовать содержимое морозилки – в ней всегда найдется какая-нибудь заморозка. Ее нужно приложить не только к переносице, но и к затылку – так кровь остановится быстрее. Если оказанная помощь не возымела никакого действия, то нужно приступить ко второй части программы. Необходимо приготовить носовые турунды – плотно скатанные ватные трубочки длиной 2–3 см, а толщиной 1,5 см.

Их необходимо смочить в перекиси водорода и вставить в носовые ходы. И опять-таки нужно крепко зажать нос пальцами, чтобы как можно сильнее прижать слизистую к турунде. Из пережатого таким образом сосуда перестает идти кровь, и образуется небольшой сгусток. Чтобы его не повредить, вату из носа нужно вытаскивать очень осторожно, но обязательно через 1–1,5 часа. Но если установка турунд никакого эффекта не дала, кровь пропитала вату и не собирается останавливаться, то необходимо вызвать врача. Вполне возможно, что потребуется тампонада носовой полости, а это может сделать лишь грамотный отоларинголог.

Носовое кровотечение само по себе не возникает, его что-то провоцирует. Статистика показывает, что в этом смысле наиболее опасна гипертоническая болезнь. Артериальное давление становится настолько высоким, что стенки сосуда не выдерживают и теряют свою целостность. В этом случае кровь не остановится до тех пор, пока не нормализуется давление. Большинство гипертоников знает, что им помогает быстрее всего – обычно это коринфар, нифедипин и фенигидин. Данные синонимы обозначают один и тот же препарат, который расширяет сосуды и тем самым снижает давление. Такого эффекта достичь очень просто, если положить одну таблетку под язык.

Ну, а потом, когда все уже останется позади, нужно проанализировать ситуацию и сделать выводы. Ведь кровотечение является показателем того, что гипертоническая болезнь не лечиться должным образом. Поэтому нужно обратиться к врачу для коррекции терапии. Воспалительные заболевания носовой полости тоже очень часто вызывают кровотечения. Если те становятся регулярными, то обязательно нужно обратиться к лор-врачу. Если необходимо, то обследование нужно продолжать дальше. Следует сдать анализы крови – "кровяные" проблемы тоже достаточно часто проявляют себя носовыми кровотечениями. А может быть, они провоцируются гиповитаминозами, в частности выраженным недостатком витаминов С или К. Восполнить его поможет витаминотерапия, которая в этом случае и будет основой лечения кровотечений.

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