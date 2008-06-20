Кофеманы реже умирают от инфарктов

Новое исследование медиков определённо порадует любителей кофе: вопреки распространённому мнению о вреде этого напитка, учёные посчитали, что кофеманы гораздо реже умирают от сердечнососудистых заболеваний.

"То, как потребление кофе сказывается на нашем здоровье, давно изучено. Но степень влияния напитка на смертность в определённом возрасте и по определённым причинам никто не считал", - рассказывает доктор Эстер Лопез-Гарсиа, ведущий специалист исследования.

Группа учёных под её руководством провела масштабнейшую работу, наблюдая более 120 тысяч мужчин и женщин в течение 18 лет. Каждые четыре года участники исследования проходили медосмотры и заполняли подробные анкеты о своих пищевых пристрастиях и других привычках, влияющих на здоровье. В результате медики могли сравнить данные о смертности и её причинах для тех, кто кофе пьёт постоянно, и для тех, кто не делает этого никогда.

Так, учёные подсчитали, что у женщин, пьющих по две-три чашки кофе в день, риск умереть от сердечнососудистых заболеваний на 25% ниже, чем у всех остальных. Для мужчин же такая дневная норма никаких особенных результатов не даёт и на смертность не влияет. Однако с увеличением дозы шансы умереть от инфаркта падали. Причём это касается любого кофе - и натурального, и так называемого "декафа", то есть кофе без кофеина, пишет Science Daily.

Однако это не означает, что тем, кто боится сердечных недугов, надо срочно браться за кофеварку. Чтобы установить точный механизм влияния кофе на смертность от инфарктов, медикам нужно провести ещё с десяток подобных исследований. Пока же можно говорить только о факте - делать окончательные выводы врачи не торопятся.

aif.ru