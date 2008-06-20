Опасность от детской соски

Родители должны избегать использования сосок-пустышек, если их ребенок склонен к ушным инфекциям, предполагают ученые.

Пятилетнее исследование, в котором принимали участие больше 500 голландских детей, доказало, что риск ушных инфекций у детей, которым дают соску-пустышку, возрастает вдвое.

Результаты исследования были опубликованы в издании Family Practice journal. Ушные инфекции, особенно отит среднего уха, очень распространены у маленьких детей.

Обычно антибиотики не помагают и воспаление проходит само собой через несколько дней, но некоторые дети могут заболеть во второй раз.

Ученые из исследовательского центра University Medical Center, г. Утрехт (Нидерланды) наблюдали за 476 детьми в возрасте до 4 лет, 216 из которых давали соску. У 90% детей, которые сосали соску, наблюдалось повторное заболевание отитом, по сравнению с остальными.

Исследователи считают, это связано с тем, что соска дает возможность бактериям более свободно попадать из секрета носовой полости в среднее ухо.

Руководитель исследования, д-р Мароеска Роверс, сказала: «Педиатры могут использовать эту информацию в повседневной практике. Они должны предостеречь родителей от использования соски, если у ребенка обнаружили отит. В этом случае вероятность повторного заболевания значительно снижается.»

news.bbc.co.uk